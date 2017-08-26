سخر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من ألبوم الفنان أصالة والذى يحمل اسم "مهتمة بالتفاصيل" وذلك بسبب كمية الأغانى التى تحمل مشاعر وأحاسيس حزينة وكئيبة، الأمر الذى دفع البعض لانتقاد الألبوم واعتقدوا أن أصالة تمر بحالة نفسية سلبية.

وجاءت التعليقات: "ألبوم أصالة سيزيد من نسبة الطلاق فى مصر 500% فى الاسبوع الأول من طرحه فى السوق"، فيما قالت أخرى :" ألبوم أصالة خيانة على غدر على نكد وحزن وغم حاجة في منتهى.... ال كلهم مصطفي ابوحجر يعني... شكرا أصالة على الالبوم ده مش هتردد لحظه على الانتحار لو سمعته تاني بجد".

وحرصت أصالة على الرد مؤكدة أنها بحالة نفسية عالية ولم تعانى من أى مشاكل قائلة: "أنا بقمّة السعادة والرواق بس بحب سلّيكم".