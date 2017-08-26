انتهت المطربة زيزي عادل، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «أحب الحمش»، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم «اتنين في واحد» الذي يقوم ببطولته الفنان خالد سليم، وهي التجربة الغنائية الأولى لها في السينما المصرية، والتي أكدت أنها سعيدة جدا بخوضها خاصة في فيلم من بطولة فنان موهوب مثل الفنان خالد سليم.

من ناحية أخرى، انتهت زيزي عادل منذ فترة من اختيار أغنيات ألبومها الجديد، بينما لم تستقر على موعد لطرحه بعد.

ويجسد خالد خلال الفيلم شخصية شاب خجول وانطوائي لديه مشاكل في التعامل وبسببها تتغير حياته بنسبة 180 درجة، أما لطفي لبيب فيقدم شخصية عصام وهي محورية في الأحداث.

فيلم «اتنين في واحد» يشارك في بطولته إلى جانب خالد سليم، لطفي لبيب ود.سناء شافع وشيري عوض، تأليف محمود حسن عبدالعليم، منتج منفذ أحمد عبدالعزيز، إنتاج أشرف عبد العزيز، وإخراج د.وائل الرومي.