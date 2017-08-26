قدمت الفنانة أنغام، اول من أمس الخميس، حفلا غنائيا كبيرا باحدى القرى الخاصة بالساحل الشمالي، في أحدث حفلاتها الصيفية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، أطربت خلاله جمهور الحفل بمجموعة متنوعة من أفضل أغانيها القديمة والجديدة.

وشهد الحفل تألقا كبيرا من أنغام فكانت تشدو بأغنياتها وهي في قمة الإحساس أمام الحضور فأشعلت أجواء الحفل ومنها «أهي جت»، «بين البينين»، «ساندة عليك»، «حتة ناقصة»، «واحدة كاملة»، «اتجاه واحد»، «عن فرح غايب»، «فنجان النسيان»، «بقيت وحدك»، «سيدي وصالك» ،«طول مانت بعيد»، «مهزومة»، «عايشة حالة»، «بعتلي نظرة»، «بتحبها ولا»، «اكتبلك تعهد»، و«هتمناله الخير».



وحرصت النجمة الكبيرة أنغام في ختام حفلها الذي أقيم داخل أحد المسارح الشهيرة بالساحل الشمالي على تقديم نجلها «عمر» للجمهور قائلة: «أنا عوزة أتصور مع ولد بحبه جدا» والذي من جانبه صعد على خشبة المسرح واحتضن والدته في مشهد حصد تصفيق وهتافات الجمهور، وأضافت أنغام خلال تقديمها لعمر قائلة: «مبسوطة علشان حضر النهاردة.. علشان بتحايل عليه من زمان يحضرلي حفلة»، كما سأل أحد المعجبين عن نجلها «عبد الرحمن» لترد عليه قائلة: «مع أصحابه».

وعقب انتهاء فقرتها توجه عدد كبير من المعجبين والقائمين على الحفل إلى غرفة أنغام لمشاركتها الصور التذكارية بطريقة الـ «سيلفي».

على جانب آخر تستعد أنغام لتسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي تتعاون فيه مع أكثر من شاعر وملحن وموزع، حيث تقوم بإجراء بعض البروفات بأحد الاستديوهات الخاصة.

يذكر أن أنغام كانت قد طرحت مؤخرا أغنية باللهجة الخليجية بعنوان «قول حاضر» من كلمات الشاعر حسين اليامي وألحان محمود الخيامي وتوزيع خالد نبيل وتوزيع الوتريات المايسترو هاني فرحات.