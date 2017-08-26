يبدأ الممثل محمد إمام تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد «شمس وقمر»، بعد عيد الأضحى مباشرة، ومن المقرر عرض الفيلم في اجازة منتصف العام، حيث يعقد المخرج معتز التوني جلسات عمل حاليا مع بطل العمل محمد إمام والفنانة ياسمين صبري، ويقوم حاليا بترشيح باقي أبطال الفيلم.

ويسجل الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين التوني ومحمد إمام بعد فيلمي «كابتن مصر» و«جحيم في الهند» الذي تم عرضه العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 35 مليون جنيه، جعلته يتصدر إيرادات موسم عيد الفطر الذي طرح فيه.

«جحيم في الهند» بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وحسن حسني، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، وضيوف شرف مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين ومن إخراج معتز التوني.