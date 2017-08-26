رفعت بعض دور العرض المصرية فيلم «الأصليين» إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، بطولة منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، كندة علوش، محمد ممدوح، من قاعاتها، بعد أكثر من 50 يوم عرض، إذ تم طرح الفيلم في موسم عيد الفطر الماضي.

وحقق الفيلم السينمائي حتى الآن 8 ملايين و300 ألف جنيه، بعد منافسة مع 4 أفلام أخرى هي «هروب اضطراري» للنجم أحمد السقا، و«تصبح على خير» للنجم تامر حسني، و«جواب اعتقال» للفنان محمد رمضان، «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد» للنجم الكوميدي محمد هنيدي.

وفيلم «الأصليين» يدور في إطار اجتماعي حول موظف يدعى «عليوة» يجسده الفنان ماجد الكدواني، ويفصل فجأة من عمله بعد قرار تخفيض العمالة في محله الوظيفي، ولا يستطيع مواجهة أسرته ويبدأ في البحث عن وظيفة جديدة وتتوالى الأحداث.

من جانب آخر، وكعادة منة شلبي صدمت جمهورها باختيار نيولوك غريب تظهر به عقب كل عمل درامي تنتهى منه، وبعد ظهورها بشعر بلون برتقالي في شخصية «كاترين» التي قدمتها في مسلسل «واحة الغروب، اختارت أن تظهر بشعر قصير جدا في أحدث جلسة تصوير لها.