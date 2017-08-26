القاهرة - محمد صلاح

أحيا المطرب تامر حسني حفلا غنائيا في أبعد مكان يقام به حفل في الساحل، بدأ الحفل على أنغام الـ «دي جي» العالمي ديفيد فانديتا الذي حرص على مقابلة تامر والتقاط الصور التذكارية معه قبل صعوده المسرح في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وسط عرض ضخم بالألعاب النارية بتوقيع الفنان أحمد عصام الذي عاد للتعاون مجددا مع النجم تامر حسني بعد انقطاع دام لسنوات

قدم تامر مجموعة من أغانيه الشهيرة التي اندمج معها الحضور بالرقص والغناء منها: «أنا ولا عارف» و«ارجعلي» و«يا عيون» و«ريح بالك» ولو «كنت نسيت» وقدم تامر على المسرح فتاة أجنبية لتشاركه الغناء وسط إعجاب الجمهور ليستكمل بعدها غناء أغاني «بعيش» و«لولا الهوا» و«يا مالي عيني» و«الحارس الله» و«بطلة العالم ف النكد» و«تليفوني رن« و«قرب حبيبي» كما قدم موهبة شابة تدعى سارة عادل لتشاركه دويتو لأغنية «كل حاجة بينا» وظهرت على المسرح مرتدية شورتا قصيرا مما لفت أنظار الحاضرين.