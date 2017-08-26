أكد المخرج الشاب أحمد خالد أمين أنه انتهى من تصوير أكثر من 15 ساعة من مسلسل «أفراح إبليس 2»، للنجم السوري جمال سليمان، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل أيضا في مونتاج الحلقات الأولى، استعدادا لتسليمها للجهة المنتجة.

وحرص أمين من خلال هذا العمل على التصوير في المواقع الحقيقية للأحداث، والبحث عن مواقع تصوير جديدة، بحيث لا يمل المشاهد من تكرارها، خاصة بعدما تم تصوير عشرات الأعمال الصعيدية في مواقع معينة ما بين دهشور والصليبة ومثل هذه المناطق.

يشارك في بطولة حلقات مسلسل «أفراح إبليس 2»، بجانب النجم جمال سليمان كل من الفنانين محمود عبدالمغني وصابرين ومنة فضالي وأحمد صفوت وكمال أبورية ومحمد الصاوي وعبد الله مشرف وعفاف رشاد وتامر ضيائي ونادية رشاد وضياء الميرغني وماجد الشريف وهنادي هاني مهنى، للكاتب الكبير مجدي صابر، من إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين.