عبر حسابها في انستغرام شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورها وهي مع شلة صديقاتها، حيث ظهرت بألوان صيفية رائعة بتوب قصير وبنطال واسع.

نانسي كانت في ضيافة صديقتها بوسي المر، مع صديقات أخريات لم تعلن أسماءهن، وكتبت على حسابها “شكرا على هذا اليوم الرائع الملىء بالطاقة الإيجابية وشكرا.. على استضافتك لنا فى هذا اليوم الرائع”.

نانسى عجرم أطلقت هذا العام ألبوماً جديداً بعنوان “حاسة بيك”، والذي حقق 14 مليون مشاهدة فقط رغم أنه أطلق في أبريل الماضي.

يذكر أن الفنانة تعد الآن لإطلاق ثاني فيديو كليب من الألبوم خلال شهر سبتمبر المقبل.