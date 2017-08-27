كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد، عن سبب عدم ظهورها على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن هذا الأمر يعود إلى عدم وجود أدوار جيدة تعرض عليها.



وقالت “نجوى” خلال تصريحات لـ” إرم نيوز”: “جميع الأدوار لسيدة صاحبة كباريه، أو بيت مشبوه، أو سيدة عصابات”، مشيرة إلى أن مثل هذه الشخصيات لا تناسب طباع الأسرة المصرية، حيث تؤثر سلبًا على الذوق العام المصري، وتعلّم الشباب سلوكيات وأخلاقيات غير مقبولة.

وأضافت: “هناك أدوار ليست جيدة يُضطر الفنان لتقديمها من أجل الشهرة، خاصة في بداية حياته الفنية”، لافتة إلى أن جميع الفنانين والفنانات -وهي أيضًا- قدموا مثل هذه الأعمال.

وتابعت: “المخرجون قديمًا كانوا يعبّرون عن بعض الأحداث بطريقة لا تخدش الحياء، مثل مشاهد الاغتصاب مثلا، حيث يقومون بتصوير نزول الأمطار، أو العواصف، أو كسر زجاج الشبابيك، ولكن الآن يتم سرد الأحداث تفصيليًا، وهذا هو الفرق بين الماضي والحاضر”.

وعن قلة الأعمال الجيدة على الساحة الفنية، قالت: “إن مصر مليئة بالمواهب والكتّاب والمخرجين المتميزين، ولكن مشكلتهم الوحيدة أنهم يحتاجون إلى العمل كمتدربين مع المخرجين والكتّاب الكبار لفترات طويلة، حتى يكتسبوا خبرات العمل”.



وأضافت: “جميع المخرجين الكبار تتلمذوا على أيدي الذين سبقوهم، مثل: يوسف شاهين، وعاطف سالم، وحسن الإمام، فكلهم لم يكتفوا بالدراسة، ولكنهم انخرطوا في الحياة العملية كمساعدي مخرجين لفترات طويلة”.

وأشارت نجوى، إلى أن هناك العديد من الفنانين الشباب والشابات الذين يتمتعون بمواهب كبيرة، ولهم مكانة في قلبها، واستطاعوا أن يصلوا إلى قلوب الجماهير، مثل أحمد السقا، وطارق لطفي.