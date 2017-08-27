انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال مقابلة أجراها معها موقع “إيلاف”.



وحين سئلت عن سبب ظهورها في الكثير من الصور وهي تضع النظارات الطبية داخل منزلها أجابت أنها تعاني من ضعف بسيط في نظرها. وقالت إنها لا تستطيع القراءة من مسافة قريبة بسهولة.

وأشارت إلى أنها تكتب بعض الكلمات أثناء استخدامها وسائل التواصل من دون أن تنتبه إلى أن الهاتف قام بإصلاحها تلقائياً بشكل خاطئ.

ولفتت إلى أن متابعيها أصبحوا يعرفون سبب هذه المشكلة. وأضافت أننا نرتكب أحياناً الأخطاء من دون أن نتمكن من التحكم بذلك، “مش بإيدنا“.