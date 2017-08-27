أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بعد نجاح ألبومها الجديد «مهتمة بالتفاصيل»، مشيرة إلى أنها قدمت عملا وفقا لمزاجها ورؤيتها ومشاعرها التي تتقاسمها مع جمهورها، كما نشرت فيديو تلتقط فيه الصور معهم.

وكتبت أصالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «سعادتي لا توصف.. خصوصا وأني قدمت عمل على مزاجي وحبيتوه لأنه على مزاجكم، غنيت كما أغني لنفسي، وتركت العنان لمشاعري وكأني أعبر لمرآتي، فكنتم هي».

وأضافت: «حلوة هالأيام ونحن نتقاسم ونتشارك الشعور، وكأننا نجلس معا في مكان واحد قريبين وكل في وطن، لا تفصل بيننا حدود، تحت شجرة الموسيقى نحتمي كلنا معا، شكرا لمن جمعنا ومحبتي الخالصة لقلوبكم الطيبة التي عاشت معى وصدقت قصصي وفرحت بي وبكت علي... شكرا أحبتي».