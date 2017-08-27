تشارك هيدي كرم في المسلسل الجديد «سابع جار» الذي تدور أحداثه بشكل أساسي داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة المعادي، ليرصد حكايات وأسرارا ومشاكل خلف الأبواب المغلقة، ويشارك في بطولة العمل كل من دلال عبدالعزيز، وأسامة عباس، وهاني عادل، ورحمة حسن، وسارة عبدالرحمن، ومحمد علاء، ودعاء حجازي، وصفاء جلال، تأليف هبة يسري التي تشارك في الإخراج مع آيتن أمين ونادين خان.

هذا وتستعد هيدي للموسم الجديد من برنامج «نفسنة» الذي يتم التحضير له ويضم أفكارا جديدة، حيث أضحى البرنامج محورا أساسيا في عالم السوشيال، ولذلك يتم بذل مجهود كبير من فريق العمل وتقديم كل ما بوسعهم لظهوره بشكل يرضي الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل «طاقة نور» بطولة هاني سلامة وحنان مطاوع وجيهان خليل وميس حمدان وإيهاب فهمي وهيدي كرم، ووليد فواز، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.