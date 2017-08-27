تستعد سوسن بدر لخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية ببرنامج ضخم يناقش العديد من المشاكل الاجتماعية، وتدور فكرته حول الحموات وعلاقتهما بزوجات وأزواج أبنائهم، والبرنامج من المفترض أن يشاركها في تقديمه فنانتان أخريان لم يتم بعد الإعلان عنهما، وجار حاليا التجهيز والإعداد له استعدادا لعرضه قريبا، وبهذا البرنامج تنضم سوسن بدر لقائمة النجمات اللاتي خضن تجربة التقديم.



من ناحية أخرى، تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «السرايا» الذي يشاركها بطولته فيه عدد من النجوم منهم مجدي كامل وأميرة فتحي، وياسر علي ماهر، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

كما تستعد لتصوير دورها في مسلسل «البيت الكبير» حيث تعد أحدث النجمات المنضمات له، وتؤدي من خلاله دور كبيرة العائلة التي تواجه عائلة لوسي، لتقودها الصدفة لأن تلعب دور المرأة الحديدة في الدراما، ويجري المخرج محمد النقلي تحضيره هذه الأيام لانطلاق تصويره قريبا.