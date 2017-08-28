فاجأت المطربة المصرية أنغام في ختام حفلها الذي أقيم داخل أحد المسارح الشهيرة بالساحل الشمالي في #مصر، الجمهور بتقديم ابنها عمر قائلة "أنا عاوزة أتصور مع ولد بحبه جدا"، والذي من جانبه صعد على خشبة المسرح واحتضن والدته في مشهد حصد تصفيق وهتافات الجمهور.

وأضافت أنغام خلال تقديمها لعمر قائلة "مبسوطة علشان حضر النهاردة.. علشان بتحايل عليه من زمان يحضرلي حفلة".

وسأل أحد الجمهور عن ابنها الأصغر عبدالرحمن لترد عليه قائلة: "مع أصحابه".

وكانت أنغام قد أحيت حفلها وسط حضور جماهيري كبير وبإطلالة "كاجوال" بـ"تي شيرت" وبنطال جينز. وقدمت باقة من أجمل أغانيها المميزة من بينها "أكتبلك تعهد"، إضافة إلى أغاني ألبومها الجديد "أحلام بريئة".