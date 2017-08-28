ضمن كلمات مختلفة تتحدث عن الأصالة والكرامة وحال البشر، أطلق الفنان فؤاد عبدالواحد أغنية منفردة جديدة حملت عنوان «العز»، مجددا تعاونه مع الشاعرة «أصايل» بعد مجموعة أعمال ناجحة اجتمعا بها معا كمطرب وشاعرة، ومن ألحان «البحر» وتوزيع موسيقي للمايسترو حاتم منصور.

وقد طرح فؤاد أغنية «العز» من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وعلى قناة روتانا في موقع «اليوتيوب» والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المختلفة، الى جانب الإذاعات الخليجية والعربية.

وعلى صعيد الحفلات الغنائية الجماهرية، يغادر فؤاد عبد الواحد الى عاصمة جمهورية مصر العربية «القاهرة» لإحياء حفل جديد ضمن سهرات عيد الأضحى المبارك مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2017، في قاعة القاهرة بفندق «النيل ريتز- كارلتون» ضمن برنامج غنائي ساهر.

الى جانب ذلك، يعمل فؤاد عبد الواحد على تجهيز أغنيات ألبومه المقبل والثاني في مسيرته الغنائية، حيث يستمع الى مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، والتي سيتعاون فيها مع أهم شعراء وملحني الأغنية الخليجية والعربية، باحثا على الأفكار الجديدة الجديدة التي تجمع الكلمة واللحن والتوزيع المختلف، بهدف الاستمرار في تميزه في هذا الجانب من الاختيارات.