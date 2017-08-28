تواصل ريم البارودي حاليا في الغردقة تصوير مشاهدها في فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ» مع الفنان طلعت زكريا، ويتبقى لها يومان وتنتهي تماما من العمل.

الفيلم بطولة طلعت زكريا ونيرمين ماهر وبيومي فؤاد والراقصة دينا وكريم أبوزيد ورامي غيط وخالد حمزاوي ونور الكاديكي وعمر وإيمي طلعت زكريا وطاهر بدر، ومن تأليف محمد فضل، وإنتاج مدحت سعد، وإخراج محمد سعيد.

من جانب آخر انتهت البارودي من تصوير دورها وبطولة مسلسل «الدولي» الذي أكدت أنها تظهر فيه بشكل جديد تماما من حيث تركيبة الشخصية وتفاصيلها، وأنها تنتظر عرض المسلسل الذي لم يحدد حتى الآن موعد طرحه في الفترة المقبلة أو في رمضان المقبل، ويشاركها البطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد لطفي وحمدي الوزير، ومحمد عز، تأليف ناصر عبدالرحمن وانتاج محمد فوزي وإخراج محمد النقلي.