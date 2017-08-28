تواصل كارمن سليمان حاليا عقد جلسات عمل مع شعراء وملحنين لاختيار أغنيات ألبومها الجديد المتوقع طرحه في الأسواق بداية العام المقبل، وستتعاقد أيضا على إحياء أكثر من حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، رغبة منها في تحقيق انتشار أكبر والتواجد مع جمهورها.

وبعد انتشار مجموعة من الصور لها في آخر حفلاتها والتي أظهرت علامات الحمل، أعلنت كارمن بطريقتها الخاصة وزوجها عن الخبر بنشر صورة لها عبر صفحتها على موقع انستغرام تجمعها مع زوجها أثناء عطلتهما في باريس وهو يضع قلبا حول بطنها، مؤكدين الخبر للجمهور الذي انهال عليهما بالتهاني.

يذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في شهر أبريل الماضي، وسط حضور المشاهير والشخصيات العامة، أشهرهم تامر حسني.