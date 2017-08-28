تنتظر الفنانة أمينة خليل طرح فيلمها الجديد «الخلية» الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز ومقرر طرحه في دور السينما خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تعده بمنزلة خطوة مهمة في مشوارها الفني خاصة أنها تقدم من خلاله شخصية جديدة عليها تماما تختلف عما قدمته من قبل، معربة عن سعادتها بالعمل مع مخرج متميز بحجم طارق العريان الذي يقدم من خلال الفيلم عملا مختلفا تماما عنه من خلاله أكشن لم يطرح من قبل، بالإضافة إلى نظرته المتميزة للعمل الذي يراهن عليه بقوة خلال الموسم.

وتجسد أمينة خليل في الفيلم دور زوجة بطل العمل أحمد عز، والذي يعمل ضابطا في العمليات الخاصة، ويرصد دور العمليات في التصدي للإرهابيين من خلال نجاحه في القبض على عدد من العناصر الإرهابية، وفي مقدمتهم زعيم تنظيم يزرع قنبلة في قطار وينقذ بطل العمل الركاب وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد عز، وأمينة خليل، سامر المصري، وأحمد صفوت، وريهام عبدالغفور، والتونسية عائشة بن أحمد، وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف صلاح الجهيني، وانتاج موسى عيسى.