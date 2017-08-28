يعكف المخرج مجدي الهواري على الانتهاء من تصوير بعض المشاهد الداخلية المتبقية من مسلسل «الشارع اللي ورانا» في الديكور الرئيسي وهو الشقة، التي تجمع بين معظم الأبطال، ويدور فيه معظم أحداث العمل داخل مدينة السينما بالهرم منتصف الأسبوع الجاري. ثم يعاود تصوير المشاهد الخارجية نهاية أسبوع العيد بشوارع منطقة مصر الجديدة، وذلك لتغير الديكورات والتصوير في حقبة زمنية من الحقب التي يتضمنها العمل. وتدور أحداث العمل حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت، كما أن الأحداث تدور حول شارع معين، وهو سر تسمية المسلسل بهذا الاسم «الشارع اللي ورانا»، إذ دائما ما تدور الأحداث في الشارع الخلفي الذي تقطن فيه عائلة فاروق الفيشاوي التي تتكون من الفنانة شيرين زوجته، ودرة ابنته الكبرى، وهند عبد الحليم ابنته الصغرى، كما تجسد الفنانة لبلبة شخصية سيدة أرستقراطية تروي قصتها وبعض الحكم والمواعظ لأقاربها وأصدقائها.

يذكر أن مسلسل «الشارع اللي ورانا» كان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان الماضي، إلا أن ظروف إنتاجه أجلت عرضه، ويشارك في بطولته فاروق الفيشاوي، لبلبة، درة، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، إنجي أبو زيد، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرون، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدي الهواري.