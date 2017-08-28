أكد الكاتب عمرو سمير عاطف أنه لا يعلم شيئا عن الأخبار التي تداولها البعض عن كتابته لفيلم النجم يوسف الشريف، موضحا أن الأمر لا يتعدى سوى طرح أكثر من فكرة للمشروع السينمائي مع المخرج أحمد نادر جلال، مشيرا إلى أنه في حالة التعاقد الرسمي سوف يعلن عن العمل مباشرة.

وأشار عمرو إلى أنه لم يتعاقد على أي مسلسل يعرض في شهر رمضان المقبل 2018، موضحا أن هناك حالة من السكون بسبب إجازات عيد الأضحى، كما أن أغلب الشركات سوف تبدأ عملها عقب انتهاء موسم الأفلام المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتعاقد على مسلسل النجم يوسف الشريف المقبل حتى الآن.

يذكر أن المؤلف عمرو سمير عاطف قام بكتابة مسلسل «كفر دلهاب» والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته يوسف الشريف، روجينا، محمد رياض، هادي الجيار، رامز أمير، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج تامر مرسي سينرجي.