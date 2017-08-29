بثت الفنانة أمل العوضي، مقطع فيديو لحادث مؤسف وقع أمام عينها في لندن، وحذرت خلاله العرب المسافرين إلى لندن من ارتداء أي من المجوهرات الثمينة أو الساعات باهظة الثمن.

وقالت أمل العوضي في فيديو أنها شاهدت حادثة مؤسفة للغاية في لندن، تعرض لها رجل في أواخر الأربعينيات من عمره، حيث استوقفه رجال بعد جرحه في ساعده ثم طالبوه بخلع الساعة، موضحة أن الرجل جرحت يده بشكل صادم، واضطر لخلع ساعته “الرولكس” للصوص، حتى لا يتعرض للأذى.

وصورت أمل العوضي الرجل السعودي الذي هاجمه اللصوص من أجل ساعته، مشددة على كل متابعيها بألا يرتدوا المجوهرات والأغراض الثمينة عند سافرهم إلى لندن.