احتفلت مساء أمس الأول المطربة المغربية جنات بزفافها في القاهرة على المحامي محمد عثمان نعمان، حيث ارتدت فستانها الأبيض وظهرت بشعر أشقر، وزفت جنات زفة مغربية مصرية، وشهد الحفل حضور عمرو مصطفى وخالد زكي وأيمن بهجت قمر وممدوح موسى، وعدد كبير من نجوم الساحة الغنائية والفنية وأحيا الحفل محمد حماقي.



يذكر أن آخر أعمال النجمة جنات كان ألبومها الذي ضم أغنيات «عايزة أقرب»، و«أخدت قرار» و«مش رجولة» و«100 دليل» و«أكيد زعلت»، و«آخر أحزاني» و«اسأل مجرب» و«متتكلمش» و«بطل تغني» و«بنفس الكلام»، تعاونت فيها جنات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.