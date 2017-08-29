تنتظر المطربة الشعبية بوسي عرض فيلمها الجديد «أمان يا صاحبي» بطولة سعد الصغير ومحمود الليثي، والمقرر طرحه في دور العرض في عيد الأضحى المقبل، والعمل من تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي، وانتاج أحمد السبكي، وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الدعائية والتريلر الرسمي من أجل الترويج للعمل.

من ناحية أخرى، تعاقدت بوسي على بطولة فيلم «بيكيا» بطولة النجم محمد رجب، المقرر البدء في تصويره عقب العيد مباشرة، ويعرض في إجازة نصف العام، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي، وانتاج أحمد السبكي، وتستعد بوسي حاليا لاختيار ملابس الشخصية التي تقدمها في الفيلم، فضلا عن تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن فيلم «بيكيا» يدور حول شاب يعمل باحثا في أدوية السرطان والايدز، يتم تكليف منظمة دولية بخطفه، فيحاول الهرب، ويقطن مقلب زبالة وخردة، لحين انتهائه من البحث، ويتم القبض على المنظمة، ويشارك في بطولته آيتن عامر، والمطرب دياب، وبوسي.

يذكر أن آخر أعمال بوسي مسلسل «الحساب يجمع» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة يسرا، وكريم فهمي، ومحمود عبد المغني، وإخراج هاني خليفة.