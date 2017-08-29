يسرا: أتمنى أن تقام مهرجانات مماثلة في كل محافظات مصر

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل برنامج دورته الأولى، والتي تقام في الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر المقبل، وذلك خلال مؤتمره الصحافي الأول الذي عقد ظهر اليوم بحضور مؤسس المهرجان م.نجيب ساويرس ومؤسس الجونة م.سميح ساويرس والمدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان والمؤسس المشارك عمرو منسي والفنانة بشرى رزة مديرة العمليات للشركة المنظمة للمهرجان والمؤسس المشارك للمهرجان ومدير المهرجان انتشال التميمي.

كما حضر المؤتمر ثلاثة أعضاء من اللجنة الاستشارية الدوليــــة للمهرجان التي تضم قائمة رفيعة من الشخصيات السينمائية الدولية، وهم الفنانون يسرا التي تمنت أن تقام مهرجانات مماثلة في مختلف محافظات مصر بالإضافة إلى هند صبري والمخرج يسري نصرالله.



وتواجد كذلك من أسرة الفيلمين المصريين «الشيخ جاكسون» و«فوتو كوبي» المشاركان في مسابقة الأفلام الروائية المخرجان عمرو سلامة وتامر عشري والمنتجان محمد حفظي وهاني أسامة وصفي الدين محمود والنجمان أحمد الفيشاوي وأحمد مالك.

وأعلنت إدارة المهرجان عن المشاركة المصرية بلجنة التحكيم، متمثلة في الفنانة نيللي كريم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والموسيقار تامر كروان عضوا بلجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وكشف المؤتمر لأول مرة عن مشاركة فيلم الافتتاح «الشيخ جاكسون» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لينافس على جائزة نجمة الجونة الذهبية، مع الفيلم المصري الثاني «فوتوكوبي».



وكذلك فيلم ختام المهرجان، وهو الفيلم الالماني الأميركي المشترك «تدفق انساني» للمخرج اي ويوي.