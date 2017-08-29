القاهرة ـ محمد صلاح

نفت الفنانة وفاء عامر ما تردد مؤخرا ان زوجها المنتج محمد فوزي أصر على وجودها وترشيحها بمسلسل «السر» وانه قام بتأجيل المسلسل لفترة طويلة رغم ان المخرج قام بتصوير جزء من المشاهد، وانه تم استبعاد الفنانة دينا من المسلسل والتعاقد مع وفاء مجاملة لعيون المنتج وأوامره.



وفاء اكدت ان المسلسل عرض عليها منذ فترة طويلة وكنت مشغولة بتصوير ثلاثة مسلسلات دفعة واحدة هي «هجرة الصعايدة» و«الطوفان» و«قصر العشاق» ولم يكن من المعقول ان ارتبط بعمل رابع، فتم التعاقد مع الفنانة دينا وصورت بعض المشاهد، وعند العودة للتصوير كانت مشغولة بتصوير مسلسلي «غرابيب سود» و«الحرباية» وبالتالي اعتذرت عن المسلسل، وبعد فترة تم ترشيحي مرة اخرى وقبلت العمل وانا سعيدة.



المسلسل بطولة حسين فهمي ونضال الشافعي وتأليف حسام موسي واخراج محمد حمدي.



وفاء مشغولة حاليا بشراء ملابس المسلسل وتفرغت تماما لقراءة وحفظ مشاهدها حيث من المقرر ان تصور مشاهدها عقب عيد الأضحى مباشرة.