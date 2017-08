أعلنت «بلاتينوم إندبندنت» عن طرح أولى أغنيات فنان الراب العراقي الأميركي والمنتج الموسيقي جوليان، «غات إت أون يور أون» (Got It On Your Own).

ويتعاون جوليان في هذا العمل الذي يمتاز بطابعه الجاذب والنابض بالحياة على إيقاعات موسيقى الـ «هيب هوب الكلاسيكية»، مع جيريمايا، المغني وكاتب الأغاني الأميركي الحائز تصنيف «مالتي بلاتينوم»، والتي تمنح للفنانين الذين يحققون مبيعات تتخطى مليوني نسخة من أعمالهم.



وتعد هذه الأغنية الأولى ضمن سلسلة من أغاني السينغل التي سيتم إطلاقها في شهر يناير 2018 من إنتاج «بلاتينوم إندبندنت».

وقد كانت الجماهير على موعد مع أغنية «غات إت أون يور أون» (Got It On Your Own) لأول مرة يوم الخميس الماضي، وهي متاحة الآن عبر جميع المنصات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك «آبل ميوزك» (Apple Music)، و«سبوتيفاي» (Spotify)، و«أنغامي» (Anghami).

أمضى جوليان، مغني الراب والمنتج الموسيقي الذي ولد في ميشيغان وينحدر من أصول عراقية، السنوات الأولى من مسيرته الفنية متنقلا بين الولايات المتحدة ودبي، حيث تقع مدرسة والده الموسيقية التي تعلم فيها كتابة الأغاني والعزف على الغيتار الكلاسيكي والبيانو وغيرهما من الآلات، الأمر الذي صاغ الرؤية والمفهوم العالمي لموسيقى الـ «هيب هوب» والتي يترجمها عبر هذه الأغنية السينغل التي تعد باكورة أعماله مع «بلاتينوم إندبندنت».