نشرت منى السابر والدة حلا الترك عبر حسابها على “إنستغرام” صور ظهرت فيها برفقة حلا وشقيقها وهما يرتديان زيّ المدرسة ويستعدان للذهاب إليها في أول أيام الدراسة.



وأبدى المتابعون إعجابهم بنمط الحياة الجديد الذي تعيشه الفنانة الشابة وشقيقاها برفقة والدتهم.



وتمنوا لهم التوفيق ومما كتبوا: “الله يوفقكم. الحين بس حسينا إنهم عايشين في المكان النظيف الصح. وصار الوقت اللي ينتبهون على دراستهم ومستقبلهم ويخلون هرار أبوهم اللي لا يقدم ولا يأخر. الأم غير “.



كذلك علقت منى السابر: “أول يوم دراسة الله يحميكم ويبعد عنكم كل سوء ويطول بعمر جدتكم الغالية”.



كما نشرت صورة ثانية ظهرت فيها حلا برفقة شقيقها وكتبت: “الله يحفظكم وينور طريقكم وإنشاء الله سنه خير عليكم يارب”. وحظيت الصورتان بعدد كبير جداً من المعجبين خلال ساعات قليلة.