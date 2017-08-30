انتهى النجم السوري العالمي غسان مسعود من تصوير فيلمه السوري الجديد «الاعتراف»، تحت قيادة المخرج باسل الخطيب.



ويدخل العمل خلال الفترة المقبلة في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه.

والفيلم قصة مجيد باسل الخطيب، ويناقش حالة بعض الأشخاص بعد مواجهتهم ظروف الحرب الراهنة وتداعياتها، ما يجعل مستقبلهم أكثر غموضا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين إلى جانب غسان مسعود، منهم ديمة قندلفت ومحمود نصر وكندا حنا، وروبين عيسى ووائل أبو غزالة، ومن المقرر عرضه نهاية العام الحالي.

وينتظر غسان مسعود عرض فيلمه الجديد «كتابة على الثلج»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب عمرو واكد، وتدور أحداثه حول الانقسامات الأيديولوجية الفكرية والدينية والجغرافية في فلسطين، كما ستتطرق الأحداث للانقسامات الموجودة في الوطن العربي، وكل هذا من خلال شخصيات يدفعها تفكيرها إلى التعمق حول ذاتها للوصول إلى الحقيقة الغائبة.