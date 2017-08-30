تواصل «شمس الأغنية اللبنانية» نجوى كرم إحياء حفلاتها الصيفية التي تجوب من خلالها عددا من الدول العربية بالإضافة إلى لبنان، حيث أحيت مؤخرا حفلا ضمن مهرجان صلالة السياحي على مسرح المروج في صلالة بمحافظة ظفار سلطنة عمان، كما تحيي حفلا آخر في أول سبتمبر في كسين، وآخر يوم 2 سبتمبر في قرطبة.

وكانت نجوى كرم شاركت في الموسم الأخير من برنامج اكتشاف المواهب «أرابس جوت تالنت» والتي تشارك كعضو في لجنة تحكيمه إلى جانب النجم أحمد حلمي وعلي الجابر، وشهد البرنامج الظهور الإعلامي الأول لها بعد الأزمة النفسية التي مرت بها عقب وفاة شقيقها.