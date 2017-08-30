انتهت الفنانة منى ممدوح من تصوير فيلم «الشبكة» التي تشارك في بطولته مع الفنانة علا غانم ومن المفترض طرحه بعد موسم العيد المقبل، وتقدم من خلال العمل شخصية فتاة لبنانية تتحدث باللبناني، والذي تعتبره جديدا عليها ومختلفا عما قدمته قبل ذلك خلال مشوارها الفني.

وكان قد تغير اسم الفيلم من «أحلام ممنوعة» إلى «الشبكة» بسبب تشابهه مع رواية الكاتبة نور عبدالمجيد والتي تحمل نفس الاسم، رغم أن أحداث الفيلم بعيدة تماما عن أحداث الرواية الأصلية.

فيلم «الشبكة» بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومنى ممدوح، وإنجي خطاب، وعمرو ممدوح، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج محمد عادل وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

يذكر أن نور عبدالمجيد كاتبة رواية «أريد رجلا»، والتي تم تحويلها لمسلسل بالاسم نفسه وعرض مطلع العام الحالي وقام ببطولته إياد نصار ومريم حسن وظافر العابدين وسهير المرشدي، وكتبت له السيناريو والحوار شهيرة سلام وأخرجه محمد مصطفى، ومن المقرر طرحه الفترة المقبلة بدور العرض.