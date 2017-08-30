يستعد حاليا الفنان محمد نور لتصوير فيلم «جواز صالونات» في شهر سبتمبر المقبل وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد تأجيل التصوير مرتين، الأولى بسبب عدم الاستقرار على أماكن تصوير محددة، والثانية بسبب دخول شهر رمضان ورغبتهم في تجنب التصوير أثناء الصيام.



«جواز صالونات» تدور أحداثه حول شاب في إطار اجتماعي كوميدي يهرب من الزواج رغم محاولات والدته في البحث له عن شريكة حياته، وكل مرة يهرب في اللحظات الأخيرة، وسيشاركه في هذا الفيلم لأول مرة ابنه عمر في دور الأخ الأصغر لأحد أصدقائه.



فيلم «جواز صالونات» هو التجربة الثانية لمحمد نور في السينما بعدما شارك قبل أربع سنوات في فيلم «جيم أوفر» مع النجمتين يسرا ومي عز الدين من إنتاج محمد السبكي وإخراج أحمد البدري.