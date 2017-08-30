القاهرة- أحمد الشوني

يضع المخرج بيبرس الشهاوي اللمسات الأخيرة لأحدث أفلامه "شقة ٦" للمنتج محمد عبدالرحمن، والذي تشارك في بطولته الفنانة ياسمين عمر مع الفنان بيبرس الشهاوي.

وفي تصريح خاص ل"الأنباء" ذكر مخرج العمل الفنان بيبرس الشهاوي أن الفيلم يتناول العلاقة بين الإنسان والشيطان، وكيف يستغل ذلك اللعين نقاط ضعف الإنسان ويجره إلى الهاوية إلى درجة أن الإنسان قد يتحول إلى شيطان.

وقد سبق أن شارك الفنان بيبرس الشهاوي في العديد من الأعمال الفنية، منها "المغني" للكينج محمد منير حيث كان يجسد شخصية صديقه المقرب في المرحلة الجامعية، كما شارك في مسلسل "الكيف" مع باسم سمرة ومسلسل "الخروج" لظافر عابدين.

كما قدم الشهاوي عدداً من الأفلام القصيرة التي قام بإخراجها مثل "برج ج" والذي عرض في مهرجان "النهج السينمائي" ومهرجان "صدى المسرح والسينما" بالعراق، ومهرجان "ملتقى رؤى السينما" في مصر.