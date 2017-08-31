أعلنت الفنانة المصرية زينة ، بانتهاء معركتها القضائية مع الفنان أحمد عز لصالحها، بخصوص إثبات نسب طفليها عز الدين وزين الدين.



واحتفلت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، بانتصارها في جميع جولات المحاكم التي خاضتها ضد عز.

ورفضت محكمة “استئناف اﻷسرة” المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، الأحد، الطعن المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين له.

وفي رسالة هجومية على عز، وصفت زينة الأخير بـ “الشيطان”، موضحة أنه “خسر آخر فرصة له في عدم إثبات نسب الطفلين، ولا يمكنه رفع أي قضايا مجددا، بعد صدور الحكم النهائي”.

وقالت زينة في رسالتها على “انستغرام” تعليقاً على الموضوع: “الحمد لله النهاردة كانت آخر قضية رفعها علينا الشيطان، والحمد لله لا يستطيع الشيطان رفع أي قضية أخرى، الموضوع أغلق نهائيًا ورفع علينا كل القضايا التي ممكن أن ترفع، والحمد والشكر لله ربنا أكرمنا وخسر كل القضايا، الشيطان قبل أن يخسر كل القضايا خسر نفسه غير الموجودة أصلا، وضميره المعدوم وحتى شكله الذي أصبح استغفر الله العظيم، نصيحة ليكم إياكم والظلم إياكم والقسم بالكذب، كبيرك تتكلم في سمعة أم ولادك”.

واعتذرت زينة لجمهورها عن نشر صورة أحمد عز عبر صفحتها في “انستغرام”، بسبب مظهره السيء بحسب وصفها، قائلة، “أرجوكوا سامحوني على الصورة، واعرفوا أنها تخيفني أنا أيضًا وللأمانة هذا لم يكن شكله، لكن الظلم والقسم كذب ينزل غضب ربنا على أغلي شيء عند الإنسان، وهذا أغلى شيء عنده وجهه، أعتذر على بشاعة المنظر هذه أحدث صورة للشيطان، وجدتها في وجهي وسأحذفها بعد قليل”.



وكانت محكمة “استئناف الأسرة”، قضت في 13 كانون الثاني/يناير 2016، بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن “عز وزينة قد تزوجا بحفل في فيلا شقيقتها نسرين بمنطقة الرحاب”.

كما رفضت محكمة “أسرة نصر”، الدعوى المُقامة من الفنان أحمد عز، التي طالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له.