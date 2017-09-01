قالت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، إنها أحبت شخصية «منيرة» التي جسدتها في مسلسل «ريح المدام»، لأنها قدمت شخصية سيدة كبيرة في السن متصابية، وهو ما يختلف تمامًا عن شخصيتها في الحقيقة.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «cbc»، أن من أكثر المشاهد الجريئة التي جسدتها في مسلسل "ريح المدام" كانت وقت تصوير فرحها على الفنان أكرم حسني في المسلسل، موضحة «ظهرت شائعة بأني تزوجت من أكرم حسني في الحقيقة وهو ما أضحكني».

وأشارت رجاء الجداوي إلى أن دورها في مسلسل "حلاوة الدنيا" يمثل الجدة التي يفتقدها البيت المصري في الوقت الحالي، لأنها الرحم الذي يستوعب الجميع بعطفه وحنانه، موضحة أن الجدة ليست أحن من الأم لكن هي التي يبعث لها الله هدية تغدق عليها حنانها وعطفها ولذلك يقولون "أعز من الولد ولد الولد".