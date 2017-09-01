الحرص، صفة يمكن أن يتصف بها أي شخص يحاول تدبير أمره بالقليل، وعندما يصبح الحرص مبالَغاً فيه ولو قليلاً، يرى بعض الناس أنه بخل.

وأن يكون أحد المشاهير فاحشي الثراء حريصاً في الأمور المادية فهذا أمر غريب نوعاً ما؛ إذ يرى بعض معجبيهم أن حرصهم ما هو إلا "بخل" خاصةً مع امتلاكهم ملايين الدولارات في حساباتهم البنكية.

التقرير التالي يرصد عدداً من النجوم الذين يتصفون بالحرص الشديد، وبعض المواقف الدالة على ذلك:



ليوناردو دي كابريو

بالرغم من امتلاك بطل فيلم تيتانيك لـ 245 مليون دولار، بالإضافة إلى جزيرة خاصة، كما يعد من أغنى مشاهير هوليوود، إلا أنه بخيل، ولا يشبه الكثير من المشاهير في هوليوود، في امتلاك السيارات الفارهة.

يقود دي كابريو سيارة تويوتا بريوس، وهي خيار مثمر لمن يريد التوفير في الطرق، علاوةً على تفضيله عدم امتلاك طائرة خاصة للتحرك بها، شأنه شأن العديد من المشاهير، فيما يفضل استخدام الطيران العادي.



مايكل جوردان

اعتزل جوردان لعب كرة السلة وهو أغنى رياضي على وجه الأرض، حيث كوَّن ثروةً قُدرت بحوالي 1.7 مليار دولار، لكنه لا يحب الإنفاق على الإطلاق.

ووفقاً لتصريحات تشارلز باركلي، زميله السابق في دوري كرة السلة للمحترفين، فإن جوردن يرفض إعطاء أي أموال للمشردين والفقراء.



ليدي غاغا

تمكَّنت غاغا من تحقيق شهرة كبيرة، جعلتها في أعلى قائمة المطربين الذين يجنون أرباحاً عالية من مبيعات الموسيقى وإقامة الحفلات، إذ تمتلك ثروة تقدر بـ 275 مليون دولار

لكن ذلك لا يمنع غاغا من استخدام كوبونات الخصومات الخاصة بالعروض على منتجات البقالة، ولا تشعر بالحرج من شراء الملابس التي سبق لبسها، بل صرحت بذلك على حسابها على تويتر.

إد شيران

أحد أبرز الموسيقيين الموجودين على الساحة الفنية في الوقت الحالي، لكنه استطاع جذب أنظار العالم إليه من باب أنه يخصص لنفسه ميزانية شهرية كمصروف جيب خاص به.

تلك الميزانية لا تتخطى حاجز 1200 دولار فقط، ويعتبر من المشاهير الذين يحاولون الحفاظ على عادات إنفاق بسيطة، خاصةً مع امتلاكه لـ 68 مليون دولار.

كما أنه يستخدم نفس الحساب المصرفي الذي كان لديه منذ أن كان في سن المراهقة.



كيرا نايتلي

إحدى أبرز الممثلات المعروفات في الوسط الفني، التي ذاع صيتها من خلال المشاركة في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أو Pirates of the Caribbean، تحاول نايتلي الحفاظ على مستوى إنفاق ثابت سنوياً لا يتجاوز 50 ألف دولار، أي ما يوازي 0.1% من حجم ثروتها التي تقدر بنحو 50 مليون دولار.

كما تحاول الحفاظ على إطلالات بسيطة عن طريق استخدام الملابس العادية.



كريستين بيل

يطلق الكثيرون على كريستين بيل "لقب البخيلة"، بسبب محاولتها التمتع بحياة بسيطة خالية من البهرجة، رغم امتلاكها 20 مليون دولار.

الدليل على ذلك قيامها بارتداء فستان بلغت قيمته 45 دولاراً فقط، وعندما أقدمت بيل على الزواج من داكس شيبارد تكلف الزفاف مبلغ 142 دولاراً، ما اضطر أصدقاءهم لوصف العرس بأنه الأسوأ في العالم.