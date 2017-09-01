القاهرة ـ محمد صلاح

عادت مواقع التواصل للاشتعال مرة أخرى حول حقيقة ارتباط المخرج سامح عبدالعزيز طليق الفنانة روبي ووالد طفلتها «طيبة» والفنانة الشابة ياسمينا المصري، والذي أثير منذ فترة قليلة عن حقيقة ارتباطها بالمخرج لدرجة القول انهما متزوجان سرا، وانها السبب وراء طلاق المخرج سامح عبدالعزيز من زوجته الفنانة روبي، حيث تردد ان قصة حب جمعتهما منذ 3 سنوات، وإن الثنائي حرصا على ألا تخرج قصة حبهما للنور إلا بعد زواجهما رسميا، ولكنها خرجت لتنفي تلك الأقاويل، وبعد القبض على المخرج واتهامه بتعاطي المخدرات وحبسه على ذمة القضية، أطلقت الفنانة العديد من البوستات تدعو له بالإفراج عنه وفك حبسه، وبعد خروجه بكفالة من القضية مع استمرار محاكمته، نشرت ياسمينا صورة لها مع المخرج وكتبت انه حبيبها ووالدها وشقيقها، وهنأته بالعودة لمنزله، مما أثار الجدل حول حقيقة العلاقة بينهما.