تستعد نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ «ويزو» لإتمام مراسم حفل زفافها، وذلك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد أن تنتهي من عروض مسرح مصر التي تقام خلال عيد الأضحى في الإسكندرية.

كما شهد الأسبوعان الماضيان زواج اثنين من أعضاء الفرقة هما محمد أنور ومصطفى خاطر، واللذان يقضيان حاليا شهر العســــل، على أن يعودا إلى العروض مرة أخرى في عيد الأضحى.

عروض «مسرح مصر» للفنان أشرف عبد الباقي يشارك فيها علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة «أوس أوس»، كريم عفيفي، دينا محسن ويزو، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوي طاهر، محمد توب، وائل العوني، مصطفى بسيط، عمر متولي، محمد أنور، مهندس ديكور محمود سامي، أزياء هالة الزهوي، مدير الفرقة حسن نجيب، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.