نفت نجمة الجماهير نادية الجندي، شائعات عودتها لزوجها السابق المنتج محمد مختار، وعلقت على تواجدهما في عزاء والدة الفنانة ليلى علوي، قائلة: إنه أخ وصديق ورفيق مشوارها الفني، ولم تنقطع بينهما الاتصالات، وأن ما تردد هو مجرد إشاعة ليست جديدة.

وكتبت نجمة الجماهير نادية الجندي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستغرام: «ردا على الاستفسارات بخصوص ما نشر في المواقع عن عودتي للحياة الزوجية مع المنتج محمد مختار بسبب تواجدنا في عزاء والده الفنانة ليلى علوي بحب أوضح لكم الآتي: محمد مختار ليس إلا صديق وأخ وهذا ليس جديدا أن أتحدث فيه لأني أعلنته من قبل مرارا وتكرارا في البرامج وفي حوارات صحافية».

وأضافت نادية الجندي: «لماذا هذا الإصرار على مثل هذا الكلام وهل كل مناسبة سنظهر فيها سويا مستقبلا ستكتبون مثل هذه الإشاعات محمد مختار رفيق مشواري الفني ورفيق مشوار النجاح قدمنا سويا ٢٠ فيلما سينمائيا من أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية وانفصلنا رسميا عام ١٩٩٧ وعملنا معا بعد الانفصال ٣ أفلام ٤٨ ساعة في إسرائيل وأمن دولة وبونو بونو».

وأشارت قائلة: «وبعد الانفصال تزوج من رانيا يوسف عام ٢٠٠٠ يعني بعد انفصالنا بأكثر من ثلاث سنوات ولم تنقطع بيني وبينه الاتصال والود والشغل طوال هذه السنوات لأنه لم يكن لي مجرد زوج فقط بل كان أخا وأبا وصديقا وفي مسلسلي الأخير أسرار 2015 هو اللي أشرف على إنتاج هذا العمل، وبينا اتصالات شبه يومية ومش ممكن كل ما نظهر في مناسبة زي مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي أو حفلة أو عزاء والدة الفنانة ليلى علوي تطلع علينا مثل هذه الشائعات».

وتابعت: أنا بقول وأؤكد للمرة المائة إن كل ما نشر عن عوده الحياة الزوجية مع محمد مختار إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة، وهو بالنسبة ليا أخ وصديق ورفيق مشواري الفني وشريك نجاحات لأفلامي اللي حققت له أكبر إيرادات.