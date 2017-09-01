تسبب الفنان بيومي فؤاد في ايقاف تصوير فيلم «أصاحبي» وذلك بسبب حصوله على إجازة لتأدية فريضة الحج، حيث سافر «بيومي» خلال الأيام الماضية إلى السعودية.

وصور المخرج شادي علي 3 أيام من العمل في ديكور الفيلم الرئيسي بفيلا نور الشريف، حيث جمعت بيومي عدة مشاهد مع الفنان هشام إسماعيل ومحمد ثروت.

ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال موسم إجازة منتصف العام المقبلة، وسيستأنف أسرة العمل التصوير فور عودة بطل الفيلم بيومي فؤاد من الحج.

يذكر أن فيلم «أصاحبي» هو أول بطولة سينمائية مطلقة له ويدور أحداثه في اطار كوميدي، ويشاركه فيها هشام إسماعيل ومحمد ثروت ومريم السكري وأحمد حلاوة وتأليف وليد يوسف وإخراج شادي علي وإنتاج فيلم أوف إيجبت أحمد عبدالباسط وأيمن عبدالباسط.