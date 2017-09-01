القاهرة ـ محمد صلاح

اقتربت الفنانة نهال عنبر من الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «عائلة زيزو» بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو عمل اجتماعي كوميدي حول المشاكل اليومية التي تعانيها الأسرة، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شيرين عادل وبطولة أشرف عبدالباقي ونسرين أمين ولطفي لبيب وأحمد حلاوة ورجاء الجداوي.

وتستعد لتصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل «طعم الحياة» وينتمي للأعمال الدرامية الطويلة ويتكون من 60 حلقة منفصلة متصلة، من خلال عدة قصص تدور كل قصة في 3 حلقات، بطولة سامو زين وعلا غانم وريم البارودي ونهال عنبر وأحمد هارون، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

من ناحية اخرى، تعاني نهال من ازمة شديدة بسبب الآلام التي تعانى منها منذ فترة طويلة في ساقها تجعلها غير قادرة على الوقوف لفترات طويلة في الوقت الذي كانت تضطر للوقوف على خشبة المسرح بشكل اسبوعي من خلال مسرحية «العيال كسبت» بمسرح الانفوشي بالاسكندرية، وتعود للاطمئنان على والدها بالقاهرة حيث يعانى من نزيف داخلي، وبعد خروجه من المستشفى تحاول ان تظل بجواره اطول فترة ممكنة.