يواصل الفنان حسن الرداد هذه الأيام تصوير أحداث فيلمه الجديد «عقدة الخواجة»، بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، حيث انطلق تصوير العمل خلال اليومين الماضيين، للمنافسة به في موسم منتصف العام السينمائي، وحرص الرداد على إحداث تغيير طفيف في شكله من أجل هذا الفيلم، حيث مارس بعض الألعاب الرياضية، وذلك رغبة منه في الظهور بشكل جديد، خاصة أن الفيلم ليس كوميديا فقط بل تتضمن أحداثه العديد من مشاهد الأكشن.

فيلم «عقدة الخواجة»، يشارك في بطولته بجانب حسن الرداد كل من بيومي فؤاد وماجد المصري وسامية الطرابلسي وهنا الزاهد وغيرهم، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي.

ويعد هذا الفيلم ثالثة بطولات الفنان حسن الرداد المطلقة في عالم السينما، بعد قدما من قبل فيلمي «زنقة ستات»، و«عشان خارجين»، مع نفس المنتج، وللرداد تجارب أخرى مع المنتج أحمد السبكي، حيث وقف بطلا أمام النجمة ياسمين عبدالعزيز في فيلمي «الآنسة مامي» و«جوازة ميري».