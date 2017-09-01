بيروت - بولين فاضل

تجسد الفنانة كارول سماحة دورا دراميا بامتياز في فيلم لبناني تتشارك بطولته مع الممثل بديع أبو شقرا، وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو.

والفيلم من النوع الاجتماعي الذي يعبر عن قصص من صميم الواقع والمجتمع، وسينطلق تصويبه بعد نحو شهر، وقد بدأت التحضيرات الحثيثة له، علما بأن الممثلة باميلا الكك ستشارك فيه أيضا إلى جانب وجوه لبنانية جديدة تخوض أولى تجاربها أمام الشاشة.

وتبدي كارول حماسة شديدة للفيلم وحماسة أكبر لوقوفها للمرة الثانية بطلة أمام الممثل بديع أبو شقرا بعد تجربة أولى قديمة في مسلسل لبناني بعنوان «نورا».