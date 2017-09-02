علقت السيدة بثينة محمد السيد، إحدى قريبات المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم، على ما زعمته صحيفة مصرية أن السيدة أم كلثوم تزوجت سرًّا من مستشار قانوني، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.



ونفت السيدة بثينة ما نشرته الصحيفة، واصفة إياه بأنه جريمة كبيرة في حق "كوكب الشرق" التي يعرف الجميع قدرها، وكتب عنها صحفيو العالم ما يليق بها، وأكدت عدم منطقية هذه المزاعم، متسائلة عن مكان هؤلاء الأبناء الثلاثة المزعومين، إن كانت أم كلثوم قد تزوجت بالفعل.

وذكرت مجلة "سيدتي"، أن أسرة أم كلثوم اتفقت مع الفنانة سميرة عبد العزيز، أرملة الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، على مقاضاة الصحيفة المصرية صاحبة هذه المزاعم.

ونسبت الصحيفة الخبر الصادم للكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، وقالت إنه يملك تسجيلا له بصوته، طلب عدم نشره إلّا بعد وفاته، وهو ما نفته السيدة بثينة السيد، مؤكده أن المستشار "وجدان" المذكور في القصة، كان متزوجا من ابنة شقيقة "كوكب الشرق" وله فعلا ثلاثة ابناء منها، وسبق له أن تجاور مع الكاتب محفوظ عبد الرحمن في السكن بإحدى الدول العربية.