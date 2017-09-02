يستعد الفنان شريف رمزي، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد «الطيارة» بعد إجازة عيد الأضحى، ويتفاوض صناع الفيلم مع أحد كبار النجوم لمشاركة شريف رمزي في أحداث العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي مليء بالمفاجآت في أحد المطارات.

«الطيارة» تأليف وليد الشهاوي، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من الفنان مدحت صالح وريم مصطفى، ندى موسى، الممثل محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.

من جهة أخرى، أشار شريف رمزي إلى أن ورشة كتابة فيلمه السينمائي الجديد الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي عن فكرة في عالم الخيال، تواصل عملها تحت إشرافه، وسيتم ترشيح أبطال الفيلم والاستقرار على اسم العمل النهائي بعد الانتهاء من كتابة السيناريو.