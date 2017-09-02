تصدرت أغنية إليسا «أنا مجنونة»، التي قدمتها بتوزيع جديد المركز الأول في توب الأغاني العربية على موقع وتطبيق أنغامي للأسبوع الثاني على التوالي، وحازت الأغنية إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، رغم أنها من ألبومها الذي قدمته عام 2014.

وقد أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، والذي يشارك فيها النجم وائل جسار، افتتحت إليسا فقرتها بأغنية «وحشتوني» لوردة في إشارة إلى اشتياقها للجمهور المصري وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، أما النجم وائل جسار فقدم عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية الشهيرة التي أشعلت أجواء الحفل، بالإضافة إلى «ميدلي» لأغاني العندليب عبد الحليم حافظ حصد هتافات وصيحات الإعجاب.