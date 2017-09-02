يعرض في منتصف العام الجديد

تشارك الفنانة الشابة ملك قورة في فيلم «السبع خطايا» مع النجم مجدي كامل ومها أحمد، والذي كان من المفترض أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى، ولكن تم تأجيله وينتظر صناعه تحديد موعد جديد لعرضه، الذي من المحتمل أن يكون في منتصف العام.

وتجســــد ملك دورا محوريا في الفيلم وهو ابنة مجدي ومها، والتي يتم اختطافها للضغط على والدها رجل الأعمال ويتم استغلاله وتصفية حساباتهم معه، ويفعل أي شيء من أجل عودتها، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي وأكشن بين فساد صفقات بعض رجال الأعمال ومحاربة الشرفاء.

فيلم «السبع خطايا» بطولة الفنان مجدي كامل، مها أحمد، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد صيام، ومجموعة من الوجوه الجديدة، من تأليف عمرو علي، وإخراج رضا الأحمدي، وتدور أحداثه حول العديد من المشاكل والمواقف التي يواجهها رجل الأعمال في المجتمع المصري.

ويعود مجدي كامل إلى السينما بهذا الفيلم بعد غياب 10 سنوات منذ تقديمه فيلم غرفة 707 عام 2007، وشاركه البطولة رولا سعد، وإن كان مجدي قام ببطولة فيلم يحمل اسم «أبو العريف»، ولكنه لم يطرح في السينمات وتبرأ منه بسبب الأزمات، التي تسببت فيها الشركة المنتجة.