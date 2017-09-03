يواصل النجم السوري باسم ياخور تصوير مسلسله الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم «الواق واق» بمدينة طبرقة بتونس، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية.

ومن المقرر أن يجسد باسم ياخور لأول مرة دورا كوميديا صريحا، وهو الكابتن طنوس سيخ البحر، الذي تغرق سفينته في البحر وتجمعه مواقف مع ركاب السفينة في إطار كوميدي ساخر.



ويشارك في بطولة «الواق واق» رشيد عساف وشكران مرتجي وأحمد الأحمد ومحمد حداقي وجرجس جبارة وجمال العلي وحسين عباس وشادي الصفدي ومرام علي ووائل زيدان ورواد عليو وأنس طيارة ونانسي خوري ومن لبنان طلال الجردي.