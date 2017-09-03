أكد النجم أحمد رزق ان فيلم «الكنز» قائم على قامات فنية كبيرة ومهمة في مقدمتها الكاتب الموهوب عبدالرحيم كمال، والمخرج الكبير شريف عرفة، فضلا عن جميع العناصر الفنية المشاركة من ممثلين ورجال ديكور وتصوير وغيرهم.

وأضاف رزق أن «الكنز» فيلم يقدم للتاريخ، وشرف الكثير بالعمل فيه، موضحا أنه من الأعمال التي ستعيش طويلا للمستقبل، لأنه يحمل قيما فنية حقيقية، وليس عملا لجذب الإيرادات فحسب.

ويظهر الفنان أحمد رزق في الفيلم بشخصية «ضابط» يتبع لمكتب محمد سعد الذي يجسد شخصية «رئيس البوليس السياسي» في العهد الملكي.

يذكر أن فيلم «الكنز» بدأ عرضه للجمهور، وتدور أحداثه في محاور مختلفة عن الحب والسلطة والدين، وذلك على مدار 4 عصور، منها العباسي والعثماني والفرعوني والأربعينيات حتى السبعينيات.