القاهرة ـ محمد صلاح

تعيش سامية طرابلسي حالة من النشاط الفني حيث تشارك بفيلمين في موسم عيد الأضحى هذا العام وهما «شنطة حمزة» مع حمادة هلال وإخراج أكرم فاروق، و«بث مباشر» مع سامح حسين وتقدم فيه دور البطولة النسائية للمرة الأولى في مشوارها.

وتجسد سامية في الفيلمين شخصيتين متناقضتين، فهي زوجة مرحة وخفيفة الظل في «شنطة حمزة»، وعلى الجانب الآخر تحارب الفساد وتتعرض للظلم وتحاول الوصول لحقها في «بث مباشر» مع سامح حسين، وتعتبر سامية هذا الموسم محطة فارقة في مشوارها الفني.

«شنطة حمزة» بطولة حمادة هلال، ويسرا اللوزي، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية الطرابلسي وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج أكرم فاروق، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي ويحتوي على العديد من المطاردات والأكشن، ويجسد حمادة خلاله شخصية نصاب محترف لأول مرة في دور جديد لم يقدمه من قبل، فيما تجسد يسرا شخصية فتاة تدعى أمينة تنضم لإحدى العصابات المشهورة بالنصب، وهي شخصية قوية يتطلب أداؤها لغة جسد معينة.

«بث مباشر» بطولة سامح حسين، ومحسن منصور وسامية الطرابلسي من إنتاج: أحمد بجة، وريمون لحظي، ومراد مجدي، تأليف طارق رمضان، وإخراج مرقس عادل.

من جانب آخر، لفتت الفنانة سامية الطرابلسي الأنظار اليها اثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «شنطة حمزة» مع الفنان حمادة هلال، حيث دخلت دار العرض وسط حراسة مشددة بشكل مبالغ فيه حيث احاط بها مجموعة من الحراسات الخاصة اصحاب العضلات المفتولة، واحاطوا بها منذ هبوطها من سيارتها ومنعوا اي معجب او مرتادي دور العرض من الاقتراب منها حتى وصلت للسجادة الحمراء حيث اللقاءات الاعلامية.