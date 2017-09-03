أسست المطربة آمال ماهر شركة إنتاج خاصة بها لإنتاج كل أعمالها الفنية، وذلك بعد انتهاء عقدها مع المنتج محسن جابر، كما أنشأت أيضا استوديو خاصا بها للتسجيلات الصوتية، حيث يعد من الاستوديوهات المجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات في العالم.



وبدأت آمال حاليا التحضير لألبومها الجديد، حيث سجلت بالفعل بعض أغاني الألبوم ما بين لندن ولوس أنجيليس، وتعمل حاليا على الانتهاء من بقية أغاني الألبوم، الذي استعانت فيه بكبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، كما تجهز لأغنية مصرية، بعد النجاحين الكبيرين في أغنيتين خليجيتين، الأولى مع النجم راشد الماجد وعنوانها «لو كان بخاطري»، والثانية «أعترف» مع النجم ماجد المهندس، والأخيرة تم طرحها مؤخرا لكنها تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد يوم.